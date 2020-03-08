مجلس النواب يناقش قانون مكافحة غسيل الأموال

تحرير:أحمد جاد ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، بشأن قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237 من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: "صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".ونصت المذكرة الإيضاحية على سعي الدولة