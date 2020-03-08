وزير الإسكان يوضح أزمات التعدي على الحزام الأخضر

تحرير:أحمد جاد ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

ناقشت لجنة الاسكان في اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، وذلك في حضور عدد من نواب اللجنة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والذي صرح بأن جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج"، محل تقدير ونظر من الحكومة، خاصة مع تحويلها إلى أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد الجزار أنه تم اعتبار تلك الأراضي ضمن المخطط الاستراتيجي لمنقطة برج العرب، وهو ما أشار النواب إلى أنه مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي، موضحا أنه وفقا للقرار الجمهوري فإن هيئة المجتمعات العمرانية