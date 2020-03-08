جريمة

بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
قطار
قطار
لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.
تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة مسنة بمنطقة العصافرة شرق المدينة أثناء عبورها شريط السكة الحديد.وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم، إلى موقع الحادث وباجراء المعانية
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الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
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بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
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ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
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التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.
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علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
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ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
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