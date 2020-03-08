بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

قطار

لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة مسنة بمنطقة العصافرة شرق المدينة أثناء عبورها شريط السكة الحديد.وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم، إلى موقع الحادث وباجراء المعانية

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة مسنة بمنطقة العصافرة شرق المدينة أثناء عبورها شريط السكة الحديد.



وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم، إلى موقع الحادث وباجراء المعانية والفحص تبين تبين أن الجثة لسيدة تدعى "س.ح.ع" 70 سنة، ربة منزل، وتبين أنها أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجروح بفروة الرأس وتوفيت فى الحال.



تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



