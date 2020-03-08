المالية: نسعى لزيادة الضرائب دون رفع الشرائح

تحرير:أحمد جاد ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

محمد معيط - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، مضيفا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مرضية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وتابع معيط: "كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التي تسبب تأخر الفحص الذي ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين"، مشيرا إلى إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومي والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، كما أن زيادة النفقات دون