مصطفى بكري يهاجم مواقع إخبارية مصرية: مشبوهة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

مصطفى بكري - صورة أرشيفية

وجه النائب مصطفى بكري، انتقادات حادة لعدد من المواقع الإعلامية والإلكترونية والقنوات، والتي وصفها بـ"المشبوهة"، قائلا: "تعلمون أن مصر بلد مستهدف، وجزء من الإضرار بها يكون عبر الإعلام، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال. وصرح بأن مواقع منها "مدى مصر" تخدع النواب، وتحرف تصريحاتهم وتضعها في سياق آخر لتعطي معاني مختلفة، وتأخذ لنفسها ستارا تحت مسمى آخر لكي يتحدث معهم النائب، ثم يفاجئ أن تصريحاته موجودة على هذا الموقع أو ذاك، بعكس ونقيض حقيقة تصريحاته وكلامه.

وأيد ذلك رئيس البرلمان، علي عبد العال الذي أكد على أن قنوات تتبع جماعات إرهابية، تطلب النائب وتؤكد له أنها تنتمي لكيان آخر ليتحدث معها، ثم يفاجئ النائب أنه صوت وصورة على قنوات معادية للبلاد.من ناحية أخرى، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، نهائيا،