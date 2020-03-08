ملك الأردن يستقبل شكري.. ويتسلم رسالة من السيسي

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

الملك عبد الله الثاني - صورة أرشيفية

استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في مستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة منه بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف حافظ أن شكري أعرب عن تقدير مصر لدعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي. ومن جانبه، أكد الملك عبد الله وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.وذكر أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة