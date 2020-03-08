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ملك الأردن يستقبل شكري.. ويتسلم رسالة من السيسي

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
الملك عبد الله الثاني - صورة أرشيفية
الملك عبد الله الثاني - صورة أرشيفية
استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في مستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة منه بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف حافظ أن شكري أعرب عن تقدير مصر لدعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي. ومن جانبه، أكد الملك عبد الله وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.وذكر أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة
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فيروس- كورونا (7)

الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
الفريق-اسامة-ربيع

رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
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انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
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سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين تحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
مشيرة-خطاب

اختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسا تنفيذيا لمؤسسة بطرس غالي

أعلن ممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" اليوم الاثنين عن اختيار السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقال ممدوح عباس، اليوم الإثنين، إن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة قد اجمعوا على اختيار السفيرة مشيرة خطاب لما لها من تاريخ دبلوماسي وسياسي حافل ومشرف، فضلا عن دعمها لثقافة السلام والمعرفة التي تدعو اليها المؤسسة.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
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