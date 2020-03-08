«ثقافة النواب» ترفض نقل السيرك القومي لمطار امبابة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

السيرك القومي - صورة أرشيفية

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بشأن نقل السيرك القومي ومسرح البالون من مكانهما في العجوزة الى أرض المطار بامبابة، وأوصت بإلغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلاه من تاريخ في وجدان الشعب المصري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة حول ما تردد بشأن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى منطقة مطار إمبابة.

وكان المقترح قد شهد جدلا بين النواب، حيث رفض النائب أسامة شرشر، الاقتراح مؤكدا أن التفكير في ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان فهذه الأماكن التراثية تمثل جزءا من تاريخ مصر، فلا يمكن أن نبيع تراثنا الذي يمثل علامة مضيئة للمثقفين والصحفيين والإعلاميين وعامة الشعب المصري، مضيفا أنه كانت هناك محاولة في بداية