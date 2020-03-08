اقتصاد لبنان يصل إلى عنق الزجاجة.. والديون تصعد الأزمة

أصبح لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة وتسعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين، بالتزامن مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

تراكم الديون اللبنانية - تعبيرية

تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان ودخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة بعد إعلان الحكومة عن عجزها عن دفع الديون المستحقة عليها لهذا الشهر، وأعلن لبناk أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. ففي سابقة تاريخية، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأضاف أن 40% من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظل واحدة من أشد الأزمات التي مر بها لبنان.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد