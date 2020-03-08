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اقتصاد لبنان يصل إلى عنق الزجاجة.. والديون تصعد الأزمة

أصبح لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة وتسعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين، بالتزامن مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م
تراكم الديون اللبنانية - تعبيرية
تراكم الديون اللبنانية - تعبيرية
تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان ودخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة بعد إعلان الحكومة عن عجزها عن دفع الديون المستحقة عليها لهذا الشهر، وأعلن لبناk أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. ففي سابقة تاريخية، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وقال دياب، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأضاف أن 40% من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظل واحدة من أشد الأزمات التي مر بها لبنان.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد
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فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
عادل عبد المهدي

هل يعود عبد المهدي إلى الحكومة العراقية من جديد؟

بعد أكثر من 3 أشهر من الفراغ الحكومي الذي تعيشه العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي، لم يتفق العراقيون حتى الآن على الشخصية التي يمكن أن تقود الدولة لتملء هذا الفراغ في غياب اتفاق بين الطبقة السياسية والشارع على اسم يرضي الطبقة السياسية والشارع في وقت واحد. وبدأت تلوح في الأفق بوادر تشير إلى احتمالية عودة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ،رغم مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

مصادر تونسية: انتحاريان نفذا تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية

ذكرت مصادر أمنية للتلفزيون الوطني التونسي أن التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، نفذه إرهابييان اثنان عمدا اليوم الجمعة، قرب دورية أمنية متمركزة في المكان. وبعد قليل من سماع دوي انفجار قوي في العاصمة تونس، نشرت وسائل إعلام تونسية صورا لمكان الانفجار الذي نفذه الإرهابيان على متن دراجة نارية بحسب شهود عيان.
موسى فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية

رئيس المفوضية الإفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية . وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
الكشف- على- مرضى- كرونا (1)

نواب تيار المستقبل اللبناني: لابد من سحب خطر كورونا من دائرة التسييس

دعت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى سحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس في البلاد، وعدم جعل هذا الأمر "مسألة خلافية" حول جواز استقبال المسافرين من إيران أو من أي بلد انتشر فيه الوباء أو عدم استقبالهم، مشددة على وجوب إعطاء الأولوية لسلامة اللبنانيين. وأكدت كتلة المستقبل النيابية، في ختام اجتماعها المنعقد مساء اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، ضرورة إيلاء قضية فيروس كورونا أهمية قصوى تتناسب وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، واتخاذ إجراءات صارمة تخلو من التهاون والاستخفاف، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.
كيف-تسدد-مصر قرض-صندوق-النقد-خلال 1- سنوات؟

مصدر: بيروت ستطلب رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي

قال مصدر في الحكومي اللبنانية، إن بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي.
لبنان

ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
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