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حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
وشدد المركز، على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة
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الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
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رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
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انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
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«ثقافة النواب» ترفض نقل السيرك القومي لمطار امبابة

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بشأن نقل السيرك القومي ومسرح البالون من مكانهما في العجوزة الى أرض المطار بامبابة، وأوصت بإلغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلاه من تاريخ في وجدان الشعب المصري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة حول ما تردد بشأن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى منطقة مطار إمبابة.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: السياحة آمنة.. ولا داعي للخوف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مطار-الاقصر (2)

فحص وزراء الصحة والسياحة والطيران بمطار الأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كافة المسافرين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«الوزراء» يوضح حقيقة إخلاء بعض المدارس بسبب كورونا

نفى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس بكل محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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