حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.

وشدد المركز، على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة