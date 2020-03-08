البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.
ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا».
وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.04%، ليغلق عند مستوى نحو 11847 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.72%، ليغلق عند مستوى نحو 1138.95 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.28%، ليغلق عند مستوى نحو 1232.30 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسي
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.04%، ليغلق عند مستوى نحو 11847 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.72%، ليغلق عند مستوى نحو 1138.95 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.28%، ليغلق عند مستوى نحو 1232.30 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 1.36% إلى مستوى 12347 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بصافي شراء بلغ نحو 214.177 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع، بصافي بيع بلغ نحو 7.769 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع أيضًا، بصافي بيع بلف نحو 206.408 مليون جنيه.