البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا». وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.04%، ليغلق عند مستوى نحو 11847 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.72%، ليغلق عند مستوى نحو 1138.95 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.28%، ليغلق عند مستوى نحو 1232.30 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي