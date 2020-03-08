تعيين المهندس حسام الجمل رئيسا لجهاز تنظيم الاتصالات

يأتى تعيين المهندس حسام الجمل بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

تعيين حسام الجمل

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة عامين، ?ويأتى تعيين المهندس حسام الجمل كرئيس تنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015، والتقى الوزير بالمهندس حسام الجمل والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق.

وقدم الوزير التهنئة للمهندس حسام الجمل على توليه منصبه الجديد وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن

وقدم الوزير التهنئة للمهندس حسام الجمل على توليه منصبه الجديد وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه خلال الفترة المقبلة.



كما قدم الدكتور عمرو طلعت الشكر للمهندس مصطفى عبد الواحد على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك فى التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).



هذا وكان المهندس حسام الجمل قد تم تعيينه مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات فى يناير 2019، ويتمتع المهندس حسام الجمل بخبرة رائدة لأكثر من 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب خبراته الدولية فى مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، وخبراته فى مجالات الابتكار وريادة الاعمال، كما أن له سابقة اعمال دولية فى تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتنفيذها ومتابعتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما تولى المهندس حسام الجمل عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية؛ حيث تولى منصب كبير مستشارى تطوير الاعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوي العالمية لمنطقة شمال افريقيا واستطاع خلال فترة عمله دعم نمو أعمال الشركة والمساهمة فى تطوير خطط الاعمال والحلول التكنولوجية فى المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها.



كما تقلد المهندس حسام الجمل مناصب قيادية فى مجموعة MTN العالمية حيث عمل فى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية فى اليمن، وكذلك عضو فى فريق التطوير الاستراتيجى لمجموعة MTN العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث نجح فى وضع استراتيجيات شاملة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاستراتيجية لها، كما سبق ذلك عمله كمهندس اتصالات شبكات بالأمم المتحدة في مصر.



ولقد حصل المهندس حسام الجمل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998 كما حصل على ماجستير من إدارة الاعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014، الى جانب حصوله على شهادة اعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب افريقيا عام 2010، وشهادة إدارة المشروعاتPMP من المعهد الدولي لإدارة المشروعات بالولايات المتحدة الامريكية 2009.







