تروكولر: 90% من سيدات مصريات تلقين معاكسات على الموبايل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤١ م

تروكولر

نشرت تروكولر مؤخراً أحدث تقاريرها المتكاملة التي ترصد معدلات تكرار ومدى تأثير ظاهرة المعاكسات التليفونية والرسائل القصيرة المزعجة التي تستهدف السيدات في كل من مصر والبرازيل وكولومبيا والهند وكينيا. وقد جاء اختيار هذه الدول الخمس بالتحديد لإجراء هذه الدراسة، بناءً على التقارير والدراسات السابقة، وكذلك الإجابات التي تلقتها الشركة من مجتمع ومشتركي تروكولر، والتي أكد المستخدمين خلالها أنّ ظاهرة المعاكسات التليفونية من المشكلات المستمرة لديهم. هذا ويتضمن التقرير بحثاً كمّياً أجرته شركة إبسوس للأبحاث في كل سوق من الأسواق المحلية سالفة الذكر، بهدف الحصول على الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذه المشكلة عبر المقابلات الشخصية مع عدد من السيدات في تلك الدول، لمنح البيانات التي يتم تجميعها أعلى درجة من المصداقية والواقعية.

وقد كشف هذا التقرير أنّ 9 من كل 10 سيدات مصريات تلقين معاكسات مزعجة في صورة مكالمات تليفونية ورسائل قصيرة، وأنّ واحدة من كل 3 سيدات تلقين مكالمات ورسائل قصيرة غير لائقة. أضافت الدراسة أيضاً أن 98% من كل المعاكسات والمكالمات والرسائل المزعجة وغير اللائقة، كانت من مصادر مجهولة. أما عن المدن الأكثر تأثراً