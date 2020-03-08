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هكذا احتفل فيسبوك بالسيدات اللاتي يخدمن المجتمع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
فيسبوك
فيسبوك
مع بداية عقد جديد تواصل المرأة دورها الفعال في إقامة المجتمعات البناءة وقيادة التغيير المجتمعي حول العالم. واحتفالاً بيوم المرأة العالمي لعام 2020، يسلط فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام فيسبوك، ليؤكدن بذلك أن إحداث التغيير ممكن، وأن المرأة ستظل هي رائدة الحركة الإنسانية التي تجعل العالم مكاناً أفضل. ومن أبرز المبادرات الرائعة التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط كانت مبادرة منال رستم باسم بإنشاء مجتمع مغلق للسيدات فقط على فيسبوك باسم Surviving Hijab، والذي يضم الآن 750,000 عضوة.
وكان هدف منال من إنشاء هذه المجموعة هو القضاء على الصورة النمطية للفتاة والسيدة التي ترتدي الحجاب، وأن تشجع المحجبات على ارتداء ملابسهن بكل فخر.أما حول العالم فلم يتوقف الحوار والحراك الإيجابي عن المرأة طوال العام. حيث تم نشر أكثر من 4 مليون منشور على Instagram باستخدام هاشتاج #bodypositivity، بينما
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تروكولر (1)

تروكولر: 90% من سيدات مصريات تلقين معاكسات على الموبايل

نشرت تروكولر مؤخراً أحدث تقاريرها المتكاملة التي ترصد معدلات تكرار ومدى تأثير ظاهرة المعاكسات التليفونية والرسائل القصيرة المزعجة التي تستهدف السيدات في كل من مصر والبرازيل وكولومبيا والهند وكينيا. وقد جاء اختيار هذه الدول الخمس بالتحديد لإجراء هذه الدراسة، بناءً على التقارير والدراسات السابقة، وكذلك الإجابات التي تلقتها الشركة من مجتمع ومشتركي تروكولر، والتي أكد المستخدمين خلالها أنّ ظاهرة المعاكسات التليفونية من المشكلات المستمرة لديهم. هذا ويتضمن التقرير بحثاً كمّياً أجرته شركة إبسوس للأبحاث في كل سوق من الأسواق المحلية سالفة الذكر، بهدف الحصول على الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذه المشكلة عبر المقابلات الشخصية مع عدد من السيدات في تلك الدول، لمنح البيانات التي يتم تجميعها أعلى درجة من المصداقية والواقعية.
تويتر

تويتر تصدر خصائص جديدة لوقف الشائعات حول فيروس كورونا

في إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19"، أعلنت شركة تويتر عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على تويتر في العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة. يأتي ذلك ضمن حرص تويتر على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة.
IBM Data center (1)

IBM تقود مسابقة Call for Code2020 لمواجهة التغيرات المناخية

أعلنت شركة IBM وشركة David Clark Cause الشريكان المؤسسان لمسابقة Call for Code لمواجهة الكوارث الطبيعة بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة لينكس لدعم المصادر المفتوحة عن إطلاق مسابقة هذا العام بهدف التصدي لظاهرة تغير المناخ وذلك من خلال دعوة المبتكرين والمبرمجين من كافة دول العالم للمساعدة في إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام تكنولوجيا المصادر المفتوحة. ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالعيد الخامس والسبعين لتأسيسها، حيث طالبت بفتح حوار عالمي حول سبل معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا مثل تغير المناخ. واستجابة منها لدعوة الأمم المتحدة تقوم شركة IBM على توحيد جهودها مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وقادة العالم للمساعدة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل.
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فيسبوك

فيسبوك: إعلانات مجانية للصحة العالمية لمواجهة كورونا

تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة و موثوقة "، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.
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