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انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
وتواصل المرأة دورها الفعال في إقامة المجتمعات البناءة وقيادة التغيير المجتمعي حول العالم. واحتفالاً بيوم المرأة العالمي لعام 2020، يسلط فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام فيسبوك، ليؤكدن بذلك أن إحداث التغيير ممكن، وأن المرأة ستظل هي رائدة الحركة
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فيروس- كورونا (7)

الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
الفريق-اسامة-ربيع

رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
السيرك-القومى

«ثقافة النواب» ترفض نقل السيرك القومي لمطار امبابة

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بشأن نقل السيرك القومي ومسرح البالون من مكانهما في العجوزة الى أرض المطار بامبابة، وأوصت بإلغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلاه من تاريخ في وجدان الشعب المصري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة حول ما تردد بشأن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى منطقة مطار إمبابة.
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انتصار- السيسي-تقدم -واجب -العزاء (2)

انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
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الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان (G5)

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية برنارد لوني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، والتي أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول ما دعم هذا القطاع بشكل محوري.
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