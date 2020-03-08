«الصغير» يستقيل من رئاسة البريد.. وعلوان قائم بأعماله

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

عصام الصغير

بشكل مفاجئ تقدم عصام الصغير باستقالته اليوم من رئاسة الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد 5 سنوات قضاها في منصة قاد خلالها عملية تطوير مشهودا بها، وكانت الاستقالة مفاجئة؛ لكون الهيئة أصدرت صباح اليوم بيانا حول انتهاء الهيئة القومية للبريد من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية. وقال الصغير اليوم إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن.

وعلمت التحرير من مصادر مطلعة داخل وزارة الاتصالات بأنه تم تكليف عبده علوان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البريد لشئون المناطق البريدية، بمنصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك لحين تعيين رئيس للهيئة خلال فترة قريبة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بالتجديد