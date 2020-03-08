انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م

انتحار _ أرشيفية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.

وبسؤال والد المتوفى أقر بأنه حال ذهابه للاطمئنان على نجله فؤجى به معلقًا بحبل في سقف صالة الشقة، فقام بقطع الحبل وإنزاله لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتؤيد زوجة المتوفى ذلك الكلام. تم إخطار النيابة العامة، في حينه انتقلت وقررت