جريمة

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م
انتحار _ أرشيفية
انتحار _ أرشيفية
لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
وبسؤال والد المتوفى أقر بأنه حال ذهابه للاطمئنان على نجله فؤجى به معلقًا بحبل في سقف صالة الشقة، فقام بقطع الحبل وإنزاله لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتؤيد زوجة المتوفى ذلك الكلام. تم إخطار النيابة العامة، في حينه انتقلت وقررت
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بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
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وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
جثة (5)

«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة في أسيوط

شهد طريق «أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي»، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع طبيب، وإصابة اثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوى الشرقي ووقوع متوفي ومصابين.
انقلاب- سيارة- نقل

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?
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