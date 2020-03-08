رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير النادي حظي باهتمام بالغ من قبل هيئة قناة السويس، وتطلب الأمر التنسيق المشترك مع السيد اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومن ثم الاتفاق على قيام الهيئة المالكة للأرض بإعادة تأهيل النادي الاجتماعي وتطويره وفتح أبوابه أمام أهالي المحافظة؛ انطلاقًا من المسئولية