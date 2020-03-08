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رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير النادي حظي باهتمام بالغ من قبل هيئة قناة السويس، وتطلب الأمر التنسيق المشترك مع السيد اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومن ثم الاتفاق على قيام الهيئة المالكة للأرض بإعادة تأهيل النادي الاجتماعي وتطويره وفتح أبوابه أمام أهالي المحافظة؛ انطلاقًا من المسئولية
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الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
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انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
السيرك-القومى

«ثقافة النواب» ترفض نقل السيرك القومي لمطار امبابة

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بشأن نقل السيرك القومي ومسرح البالون من مكانهما في العجوزة الى أرض المطار بامبابة، وأوصت بإلغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلاه من تاريخ في وجدان الشعب المصري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة حول ما تردد بشأن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى منطقة مطار إمبابة.
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السيسي يؤكد تضامن مصر مع كوريا في مواجهة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. وأعرب السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

أسامة ربيع: التعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكتين

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70 مليون جنيه ميزانية لرصف الطرق الداخلية بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية وحدها ضمن خطة العام المالى الجارى 2020/2021 قد بلغت نحو 70 مليون جنيه.
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2020،سجلت عبور 1525 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1353 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 172 سفينة بنسبة زيادة 12.7%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 99.8 مليون طن مقابل 88.5 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 11.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.8%.
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