تشيلسي يكتسح إيفرتون في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا، على نظيره، إيفرتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز البلوز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن نظيره ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا، في ختام الجولة، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.

فريق تشيلسي سجل هدف التقدم، في الدقيقة 14، بعد هجمة منظمة، انتهت بتمريرة من بيدر إلى مونت، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وبعد مرور سبع دقائق، سجل البلوز الهدف الثاني عن طريق بيدرو الذي استقبل تمريرة باركلي، بتسديدة سكنت شباك بيكفورد. وفي الدقيقة 51، أضاف تشيلسي الهدف الثالث،عن طريق باركلي، الذي

فريق تشيلسي سجل هدف التقدم، في الدقيقة 14، بعد هجمة منظمة، انتهت بتمريرة من بيدر إلى مونت، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وبعد مرور سبع دقائق، سجل البلوز الهدف الثاني عن طريق بيدرو الذي استقبل تمريرة باركلي، بتسديدة سكنت شباك بيكفورد.



وفي الدقيقة 51، أضاف تشيلسي الهدف الثالث،عن طريق باركلي، الذي استقبل تمريرة ويليان، بتسديدة في شباك إيفرتون، وبعد مرور دقيقتين اختتم جيرو رباعية البلوز، بعدما نفذ بيدرو كرة ركنية، استقبلها جيرو بتسديدة سكنت الشباك.



وواصل الفريقان محاولاتهم، وأضاعوا اللعبين أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق حارسي المرمى في التصدي للكرات، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بنتيجة ( 4 - 0 ).



