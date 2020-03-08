رياضة

تشيلسي يكتسح إيفرتون في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
تشيلسي
تشيلسي
حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا، على نظيره، إيفرتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز البلوز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن نظيره ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا، في ختام الجولة، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.
فريق تشيلسي سجل هدف التقدم، في الدقيقة 14، بعد هجمة منظمة، انتهت بتمريرة من بيدر إلى مونت، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وبعد مرور سبع دقائق، سجل البلوز الهدف الثاني عن طريق بيدرو الذي استقبل تمريرة باركلي، بتسديدة سكنت شباك بيكفورد. وفي الدقيقة 51، أضاف تشيلسي الهدف الثالث،عن طريق باركلي، الذي
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مانشستر يونايتد 1

مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
إدارة- نادي -بيراميدز (1)

مدرب بيراميدز يكشف سر مشاركة البدلاء أمام زاناكو

قال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه دفع بالبدلاء أمام زاناكو خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من أجل استمراره في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز. وتحدث تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: "فضلت إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرًا بسبب خوض مباراة إنبي بالدوري بعد 3 أيام، ونخوض 3 مباريات قوية بالدوري خلال 12 يوما فقط".
الاهلي- وصن داونز (3)

الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
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اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
استون- فيلا- ومانشستر -سيتي -تويتر (2)

مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.
توتنهام - وولفرهامبتون

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
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