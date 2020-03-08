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الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م
كورونا_ أرشيفية
كورونا_ أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة له، وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة؛ نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته، وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس. وأوضح
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الفريق-اسامة-ربيع

رئيس هيئة قناة السويس ينفي إغلاق نادي الجوهرة بالإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، نافيًا لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى للأهالي فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، وذلك في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي، موضحًا أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنَّ للأهالي الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
السيرك-القومى

«ثقافة النواب» ترفض نقل السيرك القومي لمطار امبابة

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بشأن نقل السيرك القومي ومسرح البالون من مكانهما في العجوزة الى أرض المطار بامبابة، وأوصت بإلغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلاه من تاريخ في وجدان الشعب المصري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة حول ما تردد بشأن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى منطقة مطار إمبابة.
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فيروس- كورونا (14)

ارتفاع وفيات كورونا لـ107 في إيطاليا.. وغلق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء، إذ أضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات: «أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس». وفي السياق، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي: «إن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع من 79 إلى 107، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 3 آلاف»، قائلًا: «دعونا نبدأ بحالات الشفاء، في يوم واحد تم شفاء 116، أي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 276 شخصا تم شفائهم، بينما زاد عدد الوفيات 28 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 107».
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
فيروس- كورونا (18)

اكتشاف «أجنبي» حامل لفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص «أجنبي». وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.
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