الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

كورونا_ أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة له، وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة؛ نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته، وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس. وأوضح