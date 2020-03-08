الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م

الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.

كما خاض محمد الشناوي وعلي معلول تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد. بينما حصل أجايي وجيرالدو على راحة من مران الفريق بسبب حالة الإجهاد، حيث يعاني جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مواجهة صن داونز، بينما