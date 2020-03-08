رياضة

الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م
الأهلي
الأهلي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
كما خاض محمد الشناوي وعلي معلول تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد. بينما حصل أجايي وجيرالدو على راحة من مران الفريق بسبب حالة الإجهاد، حيث يعاني جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مواجهة صن داونز، بينما
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مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".
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أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

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الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
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