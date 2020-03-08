رياضة

مدرب بيراميدز يكشف سر مشاركة البدلاء أمام زاناكو

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز
قال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه دفع بالبدلاء أمام زاناكو خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من أجل استمراره في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز. وتحدث تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: "فضلت إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرًا بسبب خوض مباراة إنبي بالدوري بعد 3 أيام، ونخوض 3 مباريات قوية بالدوري خلال 12 يوما فقط".
وواصل حديثه، قائلًا:"راض تماما عن التأهل لنصف النهائي رغم الخسارة، دفعنا بالبدلاء بسبب مواجهة إنبي في الدوري عقب ثلاثة أيام، لذلك قررنا إشراك العناصر التي لا تشارك كثير ليتم تجهيز الجميع وحتى لا نخسر أي لاعب أساسي". وأوضح: "نسعى جديا للفوز في جميع اللقاءات المتاحة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب
اقرأ المزيد
مانشستر يونايتد 1

مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
الاهلي- وصن داونز (3)

الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
تشيلسي

تشيلسي يكتسح إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا، على نظيره، إيفرتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز البلوز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن نظيره ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا، في ختام الجولة، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مبنى-الاتحاد- الافريقي

الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية. وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".
عبدالله بكري

عبد الله بكري: يشرفني الانتقال للأهلي

كشف عبد الله بكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "تابعت بدهشة أنباء توقيعي للأهلي في الفترة السابقة، لأن هذا لم يحدث"، وواصل تصريحاته، قائلًا:"لم يتواصل معي أي مسئول من النادي الأهلي، كان هناك اهتمام وقت وجودي في نادي سموحة، وفي أول موسم لي مع بيراميدز، أما الآن لا يوجد أي جديد في الأمر".
ايهاب جلال

إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. ومنصب جديد لأمونيكي

أعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تعيين إيهاب جلال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بدلا من النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي رحل عن تدريب الفريق الفيومي بعد مباراتين فقط. وقال عبد السلام في تصريحات لـ"التحرير": "إيهاب جلال يقود مران الفريق بداية من غد الإثنين، بعد أن يعقد جلسة مع أمونيكي لتسليمه تقريره الفني عن لاعبي الفريق". من جانبه، أوضح أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، أن الأخير سيتواجد في المقاصة في منصب أكبر، وهو المدير المسؤول عن الرياضة في الشركة بكل الألعاب بما فيها كرة القدم.
بيراميدز (1)

بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

أكد عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، على جاهزية فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي والمقرر لها عصر غدٍ، الأحد، باستاد لوساكا الوطني، في ذهاب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة". وأضاف قائد فريق بيراميدز: "بالتأكيد ستكون بمبارة قوية أمام فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، نحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]