مدرب بيراميدز يكشف سر مشاركة البدلاء أمام زاناكو

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

مدرب بيراميدز

قال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه دفع بالبدلاء أمام زاناكو خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من أجل استمراره في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز. وتحدث تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: "فضلت إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرًا بسبب خوض مباراة إنبي بالدوري بعد 3 أيام، ونخوض 3 مباريات قوية بالدوري خلال 12 يوما فقط".

وواصل حديثه، قائلًا:"راض تماما عن التأهل لنصف النهائي رغم الخسارة، دفعنا بالبدلاء بسبب مواجهة إنبي في الدوري عقب ثلاثة أيام، لذلك قررنا إشراك العناصر التي لا تشارك كثير ليتم تجهيز الجميع وحتى لا نخسر أي لاعب أساسي". وأوضح: "نسعى جديا للفوز في جميع اللقاءات المتاحة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب

وواصل حديثه، قائلًا:"راض تماما عن التأهل لنصف النهائي رغم الخسارة، دفعنا بالبدلاء بسبب مواجهة إنبي في الدوري عقب ثلاثة أيام، لذلك قررنا إشراك العناصر التي لا تشارك كثير ليتم تجهيز الجميع وحتى لا نخسر أي لاعب أساسي".



وأوضح: "نسعى جديا للفوز في جميع اللقاءات المتاحة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، وبالتالي يجب تجهيز جميع اللاعبين وإراحة المجهدين لأمل الفوز بكل الألقاب".



وأردف: "فضلت إراحة عبد الله السعيد وإبراهيم حسن ومحمد حمدي بسبب الإجهاد، فلدينا 3 مباريات هامة في الدوري في 12 يوما فقط".



وعن المنافسة على لقب الدوري أجاب، قائلًا: "أطمح أن نكون بالقرب من الأهلي والزمالك وهذا ليس بالأمر السهل بفضل القاعدة المتاحة للناديين، نسير مباراة لأخرى ونحاول التطور والاقتراب أكثر من قمة الدوري، هدفي المنافسة على اللقب".

