إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

حادث تصادم_أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.

علي الفور انتقل الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية لتلقي العلاج.ورفع مستشفى الإسماعيلية العام حالة الطوارئ بإشراف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، لاستقبال حالات الحادث، وتلقي العلاج والرعاية اللازمة.وأمر