مسئول سوداني: أصل النيل من إثيوبيا

تحرير:وكالات ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م

سد النهضة_أرشيفية

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، متابعًا: «أن أصل النيل من إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر»، مضيفًا: «أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة»، موضحًا: «تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف، التدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع، أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين».

وأضاف الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية: «أنا مسلم، وفي الإسلام يجب أن تبحث دائما عن مصلحة جيرانك، ولكن أيضًا لا تنسَ نفسك»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وتابع: «بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر، هذه