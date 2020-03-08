مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ م

مانشستر يونايتد

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.

بداية المباراة جاءت سريعة، مع تبادل للكرة بين لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 30، نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من بورونو فيرنانديز، إلى مارسيال الذي استلم الكرة وأطلق تسديدة صاروخية فشل إيدرسون في التصدي لها، لتسكن الشباك. وفي الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، أحرز

بداية المباراة جاءت سريعة، مع تبادل للكرة بين لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 30، نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من بورونو فيرنانديز، إلى مارسيال الذي استلم الكرة وأطلق تسديدة صاروخية فشل إيدرسون في التصدي لها، لتسكن الشباك.



وفي الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، أحرز سيرجيو أجويرو هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على المهاجم الأرجنتيني.



وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، خطف فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني، بعد خطأ فادح من إيدرسون حارس مرمى السيتي، الذي فشل في تمريرة الكرة، التي وصلت مكتومناي لاعبي الشياطين، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.