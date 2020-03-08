رياضة

مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
بداية المباراة جاءت سريعة، مع تبادل للكرة بين لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 30، نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من بورونو فيرنانديز، إلى مارسيال الذي استلم الكرة وأطلق تسديدة صاروخية فشل إيدرسون في التصدي لها، لتسكن الشباك. وفي الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، أحرز
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إدارة- نادي -بيراميدز (1)

مدرب بيراميدز يكشف سر مشاركة البدلاء أمام زاناكو

قال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه دفع بالبدلاء أمام زاناكو خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من أجل استمراره في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز. وتحدث تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: "فضلت إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرًا بسبب خوض مباراة إنبي بالدوري بعد 3 أيام، ونخوض 3 مباريات قوية بالدوري خلال 12 يوما فقط".
الاهلي- وصن داونز (3)

الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
تشيلسي

تشيلسي يكتسح إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا، على نظيره، إيفرتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز البلوز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن نظيره ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا، في ختام الجولة، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.
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تشيلسي

تشيلسي يكتسح إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا، على نظيره، إيفرتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز البلوز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن نظيره ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا، في ختام الجولة، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.
استون- فيلا- ومانشستر -سيتي -تويتر (2)

مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.
توتنهام - وولفرهامبتون

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
مارسيال 3

أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
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