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«مستوردة».. تونس تُعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
? أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابة الثانية المؤكدة مستوردة، وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، مضيفه، أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي. جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة، وأفادت وزارة الصحة، أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، وفقا لروسيا اليوم.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخص إجمالا، وأكمل أكثر من 700 شخص فترة العزل الصحي.ونصحت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.وقال المتحدث باسم المنظمة،
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كورونا 2

بسبب كورونا.. السعودية تعلق الدراسة اعتبارًا من الغد

قررت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة «واس» اليوم الأحد: «أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الإثنين غدا حتى إشعار آخر».
سد النهضة

مسئول سوداني: أصل النيل من إثيوبيا

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، متابعًا: «أن أصل النيل من إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر»، مضيفًا: «أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة»، موضحًا: «تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف، التدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع، أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين».
فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
الاقتصاد-اللبنانى

اقتصاد لبنان يصل إلى عنق الزجاجة.. والديون تصعد الأزمة

تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان ودخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة بعد إعلان الحكومة عن عجزها عن دفع الديون المستحقة عليها لهذا الشهر، وأعلن لبناk أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. ففي سابقة تاريخية، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
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فيروس- كورونا (7)

الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
هالة- زايد

2166 مشتبها و15 مصابا.. الصحة تقدم كشف حساب كورونا في 66 يوما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، موضحة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم، حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.
فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
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