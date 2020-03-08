«مستوردة».. تونس تُعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م

? أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابة الثانية المؤكدة مستوردة، وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، مضيفه، أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي. جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة، وأفادت وزارة الصحة، أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، وفقا لروسيا اليوم.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخص إجمالا، وأكمل أكثر من 700 شخص فترة العزل الصحي.ونصحت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.وقال المتحدث باسم المنظمة،