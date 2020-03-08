إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.

كان كلًا من المدعو «ص. ع. ع»، أقام الدعوة رقم 6637لسنة 72 قضائية، والمدعو «م. ف. ع»، أقام الدعوى رقم 25393 لسنة 71 قضائية، ضد وزير الداخلية طالبا فيها بإلزام الوزير بدفع تعويض مقداره 10 آلاف جنيه لكلا منهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء اعتقالهما في