جريمة

إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م
محكمة_أرشيفية
محكمة_أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.
كان كلًا من المدعو «ص. ع. ع»، أقام الدعوة رقم 6637لسنة 72 قضائية، والمدعو «م. ف. ع»، أقام الدعوى رقم 25393 لسنة 71 قضائية، ضد وزير الداخلية طالبا فيها بإلزام الوزير بدفع تعويض مقداره 10 آلاف جنيه لكلا منهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء اعتقالهما في
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حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
قطار (2)

بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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قطاع حقوق الإنسان يتفقد مواقع شرطية في الغربية

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
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ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
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ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.
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الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
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