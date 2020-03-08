«بسبب الحلوى».. إصابة 18 طفلًا بالتسمم في كوم أمبو

تحرير:التحرير ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢١ م

أصيب 18 طفلا من قرية العباسية بمدينة كوم أمبو في أسوان، مساء اليوم الأحد، بتسمم نتيجة تناولهم حلوى من سيارة مجهولة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطار من مدير البحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كوم أمبو من مستشفي كوم أمبو يفيد بوصول 18 طفلا مصابين بحالة إعياء نتيجة لتناول حلوى مجهولة المصدر. على الفور انتقلت قوة أمنية، للمستشفى، وتبين من المعاينة والفحص والتحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن سيارة مجهولة وزعت الحلوى على أطفال القرية بالمجان، ما ترتب عليه حالة إعياء جماعي للأطفال.

وقرر أطباء مستشفي كوم أمبو ، تحويلهم إلى مستشفى حميات دراو في أسوان لاستكمال العلاج.وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت 61 حالة لاشتباه في تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.كان اللواء هشام فاروق مدير أمن