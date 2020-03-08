جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

تحرير:التحرير ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
حادث_أرشيفية
حادث_أرشيفية
شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة «الشيخ عيسى»، بمركز دشنا في محافظة قنا. وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب
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إصابة طفلة بالتسمم - أرشيفية

«بسبب الحلوى».. إصابة 18 طفلًا بالتسمم في كوم أمبو

أصيب 18 طفلا من قرية العباسية بمدينة كوم أمبو في أسوان، مساء اليوم الأحد، بتسمم نتيجة تناولهم حلوى من سيارة مجهولة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطار من مدير البحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كوم أمبو من مستشفي كوم أمبو يفيد بوصول 18 طفلا مصابين بحالة إعياء نتيجة لتناول حلوى مجهولة المصدر. على الفور انتقلت قوة أمنية، للمستشفى، وتبين من المعاينة والفحص والتحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن سيارة مجهولة وزعت الحلوى على أطفال القرية بالمجان، ما ترتب عليه حالة إعياء جماعي للأطفال.
محكمة-ارشفية

إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
حريق- في -ارض- زراعية

دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.
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