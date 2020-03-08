مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

تحرير:التحرير ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة «الشيخ عيسى»، بمركز دشنا في محافظة قنا. وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب