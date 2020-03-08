مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا
تحرير:التحرير
٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
حادث_أرشيفية
شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع.
البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة «الشيخ عيسى»، بمركز دشنا في محافظة قنا. وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة «الشيخ عيسى»، بمركز دشنا في محافظة قنا.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قب مصرعهم غرقا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
ودفعت إدارتا الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن قنا بالمعدات اللازمة، لانتشال السيارة، وإجراء مسح بمكان الحادث؛ للتحقق من استخراج أي راكب عالق.
وشكل ضباط البحث الجنائي، فريق بحث تحت إشراف مدير أمن قنا، ومدير المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب الحادث.