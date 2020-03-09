سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضًا
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضًا في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، والمصرف المتحد، وبنك البركة نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.