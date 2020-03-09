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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضًا
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البورصة

البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
ملابس-شتوى

9.6% ارتفاعًا في تكلفة صناعة الملابس نهاية 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليسجل نحو 132.81 خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي)، في مقابل نحو 133.57 خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6%. وأرجعت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية ذلك إلى تراجع الرقم القياسي لصناعة المشروبات لنحو 176.52 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7%، وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عصام- الصغير- رئيس هيئة -.البريد ‎ (3)

«الصغير» يستقيل من رئاسة البريد.. وعلوان قائم بأعماله

بشكل مفاجئ تقدم عصام الصغير باستقالته اليوم من رئاسة الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد 5 سنوات قضاها في منصة قاد خلالها عملية تطوير مشهودا بها، وكانت الاستقالة مفاجئة؛ لكون الهيئة أصدرت صباح اليوم بيانا حول انتهاء الهيئة القومية للبريد من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية. وقال الصغير اليوم إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن.
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دولار

سعر الدولار اليوم الأحد 8 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
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