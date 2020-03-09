الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح وأتربة

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا بارد ليلا، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على أقصى الغرب، وشمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، وتكون الرياح على كل المناطق نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وكان طقس أمس الأحد، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية كان دافئا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح