9.6% ارتفاعًا في تكلفة صناعة الملابس نهاية 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

الملابس الجاهزة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليسجل نحو 132.81 خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي)، في مقابل نحو 133.57 خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6%. وأرجعت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية ذلك إلى تراجع الرقم القياسي لصناعة المشروبات لنحو 176.52 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7%، وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد.

وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية لنحو 66.98 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 68.29 بانخفاض قدره 1.9% وذلك طبقا لحالة السوق والإنتاج الموسم.فيما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة لنحو 334.51 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019