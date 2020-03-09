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9.6% ارتفاعًا في تكلفة صناعة الملابس نهاية 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليسجل نحو 132.81 خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي)، في مقابل نحو 133.57 خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6%. وأرجعت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية ذلك إلى تراجع الرقم القياسي لصناعة المشروبات لنحو 176.52 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7%، وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد.
وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية لنحو 66.98 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 68.29 بانخفاض قدره 1.9% وذلك طبقا لحالة السوق والإنتاج الموسم.فيما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة لنحو 334.51 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019
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البورصة

البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عصام- الصغير- رئيس هيئة -.البريد ‎ (3)

«الصغير» يستقيل من رئاسة البريد.. وعلوان قائم بأعماله

بشكل مفاجئ تقدم عصام الصغير باستقالته اليوم من رئاسة الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد 5 سنوات قضاها في منصة قاد خلالها عملية تطوير مشهودا بها، وكانت الاستقالة مفاجئة؛ لكون الهيئة أصدرت صباح اليوم بيانا حول انتهاء الهيئة القومية للبريد من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية. وقال الصغير اليوم إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن.
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زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
الدولار

مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
موسم جني القطن-15

6.3% تراجعًا في صادرات القطن المصري خلال 2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر) للموسم الزراعي 2019-2020. وقال الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن بلغت 3.114ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن. وبلغ إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية 3.29 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 ) مقابل 7.25 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14% وذلك لزيادة الإنتاج.
سلع-غذائية

أسعار الطعام والشراب ترفع التضخم الشهري بنسبة 0.8%

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا قدره 0.8% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت البيانات، حدوث ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019، حيث ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، ومجموعة المياه الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم الفنادق والمطاعم بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%.
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