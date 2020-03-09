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البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى لليوم الثاني على التوالي، قادتها السعودية حيث تراجع سهم شركة أرامكو إلى مستوى قياسي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة.وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات أمس، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات
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ملابس-شتوى

9.6% ارتفاعًا في تكلفة صناعة الملابس نهاية 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليسجل نحو 132.81 خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي)، في مقابل نحو 133.57 خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6%. وأرجعت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية ذلك إلى تراجع الرقم القياسي لصناعة المشروبات لنحو 176.52 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7%، وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عصام- الصغير- رئيس هيئة -.البريد ‎ (3)

«الصغير» يستقيل من رئاسة البريد.. وعلوان قائم بأعماله

بشكل مفاجئ تقدم عصام الصغير باستقالته اليوم من رئاسة الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد 5 سنوات قضاها في منصة قاد خلالها عملية تطوير مشهودا بها، وكانت الاستقالة مفاجئة؛ لكون الهيئة أصدرت صباح اليوم بيانا حول انتهاء الهيئة القومية للبريد من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية. وقال الصغير اليوم إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن.
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خسائر-البورصة

البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا». وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
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كورونا يكبد البورصة خسائر بقيمة 22.5 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 644.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 3.37%. وجاءت تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
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البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
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