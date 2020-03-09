البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

البورصة المصرية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى لليوم الثاني على التوالي، قادتها السعودية حيث تراجع سهم شركة أرامكو إلى مستوى قياسي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة.وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات أمس، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات