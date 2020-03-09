رسالة من السيسي لأمير الكويت بشأن مفاوضات سد النهضة

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، وسلمه رسالة من السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أعرب أيضا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأوضح أن الشيخ صباح الأحمد أعرب عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ