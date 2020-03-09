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رسالة من السيسي لأمير الكويت بشأن مفاوضات سد النهضة

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، وسلمه رسالة من السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أعرب أيضا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأوضح أن الشيخ صباح الأحمد أعرب عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا بارد ليلا، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على أقصى الغرب، وشمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، وتكون الرياح على كل المناطق نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ55 حالة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة، لافتًا إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم. وأضاف المتحدث باسم وزارةالصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
سد-النهضة (5)

مصر تعرب عن أسفها بشأن بيان السودان حول سد النهضة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم 8 مارس الجاري، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر قد قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وحرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.
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ملك الأردن يستقبل شكري.. ويتسلم رسالة من السيسي

استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في مستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة منه بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
مبارك إلى مثواه الأخير.. أبرز مشاهد الجنازة (39)

سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
وزارة الخارجية

الخارجية: السيسي يعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في التنمية الشاملة

أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق. جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
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