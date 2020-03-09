مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

وأضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه أيضا يمكن مراجعة وتعديل الحجوزات من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط أرضي على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل.وقالت إن هذا الظرف خارج عن إرادتها، وستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة الركاب، مشيثرة إلى أنها قررت في وقت سابق