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السعيد تطلق جرس تداول المساواة بين الجنسين بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة المصرية، حيث إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمقر البورصة بوسط البلد بالقاهرة. وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية الاستفادة بما ننعم به من قدرة السيدات العظيمات في المجالات المختلفة، موضحة أنه كلما زاد تمكين المرأة اقتصاديًا كلما زاد النفع للاقتصاد القومي وزاد إجمالي الناتج القومي. ولفتت السعيد إلى مقولة كريستين لا جارد التي قالت إنه كلما عملت المرأة بشكل جيد كلما عمل الاقتصاد بشكل أفضل.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة
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بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
دولار

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويرتفع 7 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وارتفعت العملة الخضراء بنحو 7 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 728 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
انخفاض-أسعار النفط

النفط يسجل أكبر خسارة له منذ حرب الخليج بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمي على النفط الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التي تعد أكبر مستورد للخام، بحسب وكالة بلومبرج. وسجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 30 % ليصل إلى سعر 31.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: حل القضية السكانية يقع على عاتق كل مؤسسات

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية. وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة، وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
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