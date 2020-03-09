السعيد تطلق جرس تداول المساواة بين الجنسين بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة المصرية، حيث إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمقر البورصة بوسط البلد بالقاهرة. وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية الاستفادة بما ننعم به من قدرة السيدات العظيمات في المجالات المختلفة، موضحة أنه كلما زاد تمكين المرأة اقتصاديًا كلما زاد النفع للاقتصاد القومي وزاد إجمالي الناتج القومي. ولفتت السعيد إلى مقولة كريستين لا جارد التي قالت إنه كلما عملت المرأة بشكل جيد كلما عمل الاقتصاد بشكل أفضل.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة