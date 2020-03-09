أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".

وأكد أشرف صبحي: "نجري مفاوضات حاليا مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن زراعة البذور الصيفية في ستاد القاهرة الدولي، لتأجيل تلك الخطوة لما بعد إقامة المباراتين".وتابع وزير الشباب والرياضة: "هناك تجاوب كبير من جانب الشركة بشأن ما طرحناه، وسنتوصل لاتفاق معهم خلال الأسبوع الجاري، ونتمنى أن يكون نهائى دوري