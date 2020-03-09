رياضة

أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
وأكد أشرف صبحي: "نجري مفاوضات حاليا مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن زراعة البذور الصيفية في ستاد القاهرة الدولي، لتأجيل تلك الخطوة لما بعد إقامة المباراتين".وتابع وزير الشباب والرياضة: "هناك تجاوب كبير من جانب الشركة بشأن ما طرحناه، وسنتوصل لاتفاق معهم خلال الأسبوع الجاري، ونتمنى أن يكون نهائى دوري
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أحمد-حسن - بيراميدز (2)

أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".
كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
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مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
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تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.
محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
الزمالك- والترجي (5)

أحمد مرتضى منصور: الزمالك شرّف مصر وقدّم ملحمة

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صرّح أحمد مرتضى لإم بي سي مصر: "توقعنا هذه الأجواء في رادس، وأود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع". وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل، وكان يوجد شحن جماهيري كبير في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة، ولفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتنا الطبيعية في الساحة".
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