أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

باتريس كارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".

وأوضح أيمن منصور: "على سبيل المثال أرى ضرورة منح الفرصة لإسلام جابر ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة وتجهيزهم بشكل جيد للمرحلة القادمة، وكارتيرون عمل على تنظيم صفوف الفريق، هناك ثبات في التشكيل والخطة عكس ما كان يحدث في فترة ميتشو التي شهدت تعديلات كبيرة".ونوه نجم منتخب مصر السابق: "الحفاظ على شكل الزمالك،

وأوضح أيمن منصور: "على سبيل المثال أرى ضرورة منح الفرصة لإسلام جابر ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة وتجهيزهم بشكل جيد للمرحلة القادمة، وكارتيرون عمل على تنظيم صفوف الفريق، هناك ثبات في التشكيل والخطة عكس ما كان يحدث في فترة ميتشو التي شهدت تعديلات كبيرة".



ونوه نجم منتخب مصر السابق: "الحفاظ على شكل الزمالك، قاد الفريق الأبيض للتفوق على الأهلي في السوبر المحلي، والتفوق على الترجي في السوبر الأفريقي، والوصول على حسابه لنصف نهائي دوري الأبطال".



وأتم أيمن منصور: "التزام عناصر الزمالك تكتيكيًا من خلال قيام أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو بالأدوار الدفاعية، يساعد ذلك في تطوير الفريق".