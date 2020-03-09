رياضة

أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".
وزاد أحمد حسن: "على الجانب الآخر الزمالك استحق الوصول للدور نصف النهائي، وساهمت عناصر الخبرة في صفوفه مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في تعزيز فرص الفريق في التأهل، والزمالك كان يستطيع أيضا العودة من تونس بالفوز، حيث كان أفضل بشكل كبير من الترجي".وتحدث الصقر عن الحالة الصحية لعماد متعب مهاجم
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كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
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أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
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مانشستر يونايتد يضرب السيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بجدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتيزنز عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. ليكرر يونايتد فوز على سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر في الدور الأول بثنائية لهدف في ملعب الاتحاد.
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الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
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صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.
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أحمد حسن: رفضت المصري.. ووردة سيعود للفراعنة

كشف أحمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق، عن رفضه تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة، حيث قال حسن في تصريحات متلفزة، إنه تلقى مفاوضات من جانب مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، ولكنه اعتذر لأنه يرغب في العمل بمجال التدريب. وتحدث مدير المنتخب الوطني السابق عن بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري مدرب الفراعنة، تقدم بلائحة مكافآت، من أجل تحفيز اللاعبين، أبرز بنودها زيادة المكافآت إلى 60 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز.
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