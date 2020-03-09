أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

أحمد حسن

تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".

وزاد أحمد حسن: "على الجانب الآخر الزمالك استحق الوصول للدور نصف النهائي، وساهمت عناصر الخبرة في صفوفه مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في تعزيز فرص الفريق في التأهل، والزمالك كان يستطيع أيضا العودة من تونس بالفوز، حيث كان أفضل بشكل كبير من الترجي".وتحدث الصقر عن الحالة الصحية لعماد متعب مهاجم

وزاد أحمد حسن: "على الجانب الآخر الزمالك استحق الوصول للدور نصف النهائي، وساهمت عناصر الخبرة في صفوفه مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في تعزيز فرص الفريق في التأهل، والزمالك كان يستطيع أيضا العودة من تونس بالفوز، حيث كان أفضل بشكل كبير من الترجي".



وتحدث الصقر عن الحالة الصحية لعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قائلا: "قمت بزيارة اللاعب وأصبحت حالته جيدة بشكل كبير، بعد أن تعرض لوعكة صحية، خلال ممارسة أحد الرياضات، حيث شعر ببعض الإرهاق وذهب للمستشفى حتى يكون تحت الملاحظة".



وأتم قائد منتخب مصر السابق: "أتعجب من بعض المواقع الإعلامية التي قامت بالتهويل ونشر شائعات وأنباء غير صحيحة عن اللاعب بشأن تعرضه لجلطة، تسببت في إزعاج أسرته وأصدقائه".