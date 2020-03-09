8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة.

وتضمنت الإتاحات 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و59.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و33.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة، و125 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه،