سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الضرائب: تحصيل ضريبة من شركات الحديد على شراء الخردة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
الحديد
الحديد
قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إنه تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد التي تشتري الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تورد هذه الضريبة للمصلحة، ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة. وأضاف يوسف بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم، الإثنين، أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.وقال يوسف، إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر
اقرأ المزيد
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
دولار

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويرتفع 7 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وارتفعت العملة الخضراء بنحو 7 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 728 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
انخفاض-أسعار النفط

النفط يسجل أكبر خسارة له منذ حرب الخليج بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمي على النفط الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التي تعد أكبر مستورد للخام، بحسب وكالة بلومبرج. وسجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 30 % ليصل إلى سعر 31.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: فرصة جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية دون محاكم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ واجب السداد.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وزارة-المالية

تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا. وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020. وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]