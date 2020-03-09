الضرائب: تحصيل ضريبة من شركات الحديد على شراء الخردة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

الحديد

قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إنه تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد التي تشتري الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تورد هذه الضريبة للمصلحة، ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة. وأضاف يوسف بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم، الإثنين، أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.وقال يوسف، إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر