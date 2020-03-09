الضرائب: تحصيل ضريبة من شركات الحديد على شراء الخردة
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
الحديد
قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إنه تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد التي تشتري الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تورد هذه الضريبة للمصلحة، ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة.
وأضاف يوسف بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم، الإثنين، أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.وقال يوسف، إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وقال يوسف، إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر فيها شرطان هما "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" وذلك وفقا لتعريف المحال التجارية كما ورد بقانون التجارة رقم 11 لسنة 1940 والقانون المدني وأحكام محكمة النقض.
وأضاف أنه من ثم فالوحدة غير السكنية والتي لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهي تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%.