الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويرتفع 7 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وارتفعت العملة الخضراء بنحو 7 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه