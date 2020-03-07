فوربس تختار مها ناجى من أفضل 50 شخصية بمجال التسويق

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

مها ناجي

مجلة فوربس مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والدعاية والإعلان بشركة اورنچ مصر ضمن قائمة أفضل 50 شخصية متخصصة في مجال التسويق بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء هذا الاختيار وفقاً لعدة معايير احترافية، أبرزها قدرة الشركة في تعريف الجمهور بطبيعة المنتجات ودعم عمليات البيع، بجانب النجاح في توصيل الرسالة التسويقية بشكل واضح ومباشر. ? وأوضحت فوربس، أن اختيار مها ناجي جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته حملات شركة اورنچ مصر التسويقية الفترة الماضية، خاصة حملة شهر رمضان لعام 2018 "جاري يا جاري" بهدف تعزيز مفهوم التواصل بين الجيران والأقارب والأصدقاء.

كما جاء الاختيار مدعومًا بحملة كأس العالم عام 2018 التي ألهبت حماس مشجعي منتخب مصر لكرة القدم ومساندتهم لفريقهم القومي، وكان لتلك الحملات نتائج ايجابية على اجمالي اداء الشركة بالإضافة الى تعزيز و تثقيل مكانتها ماليا.وانضمت مها ناجي لشركة اورنچ مصر عام 2017، لتواصل نجاحاتها بمجال التسويق التي بدأتها