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محاولة اغتيال «حمدوك» تكشف حلقات التآمر على الثورة

قوى الحرية والتغيير السودانية وصفت محاولة اغتيال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك بـ"الهجوم الإرهابي" معتبرة أنه محاولة للانقضاض على الثورة السودانية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
محاولة فاشلة لاغتيال حمدوك
محاولة فاشلة لاغتيال حمدوك
استيقظ السودانيون، اليوم الإثنين، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استهدفت موكبه، حيث وقع انفجار شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم، واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس الحكومة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، ونجا حمدوك من هذه المحاولة، كما أنه لم يصب أي من مرافقي رئيس الحكومة بأي أذى، كما لم يكن هناك مصابون في موقع الحادث، ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب"، مضيفة: "إذا ذهب حمدوك فسيأتي ألف بعده، وإن الثورة لن تتوقف أبدا".
من يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة السودانية؟ يشغل حمدوك منصبه منذ أغسطس الماضي، بعد أن أجبرت الاحتجاجات الجيش على إقصاء الرئيس السابق عمر البشير في أبريل واستبداله بحكومة يقودها مدنيون. حشود لدعم حمدوك فور وقوع الحادث توالت ردود الفعل حول محاولة الاغتيال، وتجمع عدد من السودانيين في حشود لإظهار
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من الاغتيال

تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، لمحاولة اغتيال في الخرطوم، وذلك في انفجار استهدف موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث. ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب". وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير"، وذلك بحسب ما نقله موقع "ٍسكاي نيوز" بالعربية.
كورونا 2

بسبب كورونا.. السعودية تعلق الدراسة اعتبارًا من الغد

قررت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة «واس» اليوم الأحد: «أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الإثنين غدا حتى إشعار آخر».
فيروس- كورونا (3)

«مستوردة».. تونس تُعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بكورونا

? أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابة الثانية المؤكدة مستوردة، وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، مضيفه، أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي. جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة، وأفادت وزارة الصحة، أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، وفقا لروسيا اليوم.
سد النهضة

مسئول سوداني: أصل النيل من إثيوبيا

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، متابعًا: «أن أصل النيل من إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر»، مضيفًا: «أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة»، موضحًا: «تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف، التدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع، أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين».
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من الاغتيال

تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، لمحاولة اغتيال في الخرطوم، وذلك في انفجار استهدف موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث. ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب". وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير"، وذلك بحسب ما نقله موقع "ٍسكاي نيوز" بالعربية.
سد-النهضة (5)

مصر تعرب عن أسفها بشأن بيان السودان حول سد النهضة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم 8 مارس الجاري، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر قد قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وحرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.
سد النهضة

مسئول سوداني: أصل النيل من إثيوبيا

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، متابعًا: «أن أصل النيل من إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر»، مضيفًا: «أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة»، موضحًا: «تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف، التدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع، أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين».
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
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