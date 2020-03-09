البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.

كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 5.71%، ليصل إلى مستوى 1167.19 نقطة.وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%، كما تم إيقاف التعامل على 60 سهمًا.ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية نتيجة هبوط الأسواق العالمية والأثار السلبية