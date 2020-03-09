البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
البورصة المصرية
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 5.71%، ليصل إلى مستوى 1167.19 نقطة.وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%، كما تم إيقاف التعامل على 60 سهمًا.ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية نتيجة هبوط الأسواق العالمية والأثار السلبية
كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 5.71%، ليصل إلى مستوى 1167.19 نقطة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%، كما تم إيقاف التعامل على 60 سهمًا.
ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية نتيجة هبوط الأسواق العالمية والأثار السلبية لمخاوف انتشار كورونا.
وتكبدت البورصات العربية أيضًا خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الأسهم الرئيسية مما اثر على أداء البورصات بالسلب.
وهبطت أسهم شركات النفط العالمية العملاقة اليوم جراء التراجع الكبير في أسعار النفط والتي انخفضت اليوم بأكثر من 30%.
كما تراجعت بورصتا لندن وفرنكفورت بأكثر من 8%، فيما انخفضت الأسهم الفرنسية 4%.