بتهمة الرشوة.. الرقابة الإدارية تلقي القبض على عضو مجلس نواب ‏

تحرير:محمد فتحي ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

الرقابة الإدارية_أرشيفية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبة وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم»، ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7,5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وفي وقت سابق ألقت هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1,5 مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.