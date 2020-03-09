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بسبب كورونا.. الحكومة تعلق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات

تحرير:التحرير ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، قد قال أمس الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة.
ولفت إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.وأضاف: أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.وأعلنت وزارة الصحة والسكان
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
السيسي (2)

رسالة من السيسي لخادم الحرمين يسلمها شكري لنظيره السعودي

سلم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مباحثاته اليوم الإثنين، بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، خلال زيارته ??للمملكة العربية السعودية??، "الوزير ??شكري?? يُسلم نظيره السعودي الأمير ??فيصل بن فرحان آل سعود?? رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين".
طقس-حار (7)

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
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فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
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