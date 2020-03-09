بسبب كورونا.. الحكومة تعلق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات

تحرير:التحرير ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، قد قال أمس الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة.

ولفت إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.وأضاف: أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.وأعلنت وزارة الصحة والسكان