«الهجرة» تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب كورونا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

وزيرة الهجرة

وجهت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم وذلكً في إطار دور وزارة الهجرة المعني برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم حاليا من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه يتم استقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية، ‎أو البريد الإلكتروني: [email protected] ، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.وأضافت أنه يتم تلقي بيانات العالقين في الخارج، أو من تخلفوا