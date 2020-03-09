علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت في مواجهة صن داونز

تحدث الدولي التونسي علي معلول، لاعب فريق الأهلي، عن صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

علي معلول

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن فريقه سيواجه فريقًا كبيرًا، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو فريق الوداد المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو، الذي سبق له مقابلة الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال أثناء توليه قيادة فريق النجم الساحلي. وقال معلول إن فريق الوداد من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، ومواجهة الفريقين في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين، والأهلي أمامه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباريات الدوري العام من أجل حسم اللقب.

وعن مواجهة صن داونز الاخيرة قال معلول: "منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز قرعة دور الثمانية، تعاهد جميع اللاعبين على رد الاعتبار أمام الفريق الجنوب إفريقي بعد الخسارة منه بنتيجة كبيرة خلال الموسم الماضي، وكان هناك إصرار على أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نلتزم بالوعد الذي قطعناه أمام أنفسنا من أجل مصالحة