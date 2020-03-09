رياضة

علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت في مواجهة صن داونز

تحدث الدولي التونسي علي معلول، لاعب فريق الأهلي، عن صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا
٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
علي معلول
علي معلول
أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن فريقه سيواجه فريقًا كبيرًا، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو فريق الوداد المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو، الذي سبق له مقابلة الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال أثناء توليه قيادة فريق النجم الساحلي. وقال معلول إن فريق الوداد من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، ومواجهة الفريقين في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين، والأهلي أمامه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباريات الدوري العام من أجل حسم اللقب.
وعن مواجهة صن داونز الاخيرة قال معلول: "منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز قرعة دور الثمانية، تعاهد جميع اللاعبين على رد الاعتبار أمام الفريق الجنوب إفريقي بعد الخسارة منه بنتيجة كبيرة خلال الموسم الماضي، وكان هناك إصرار على أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نلتزم بالوعد الذي قطعناه أمام أنفسنا من أجل مصالحة
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أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".
كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
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أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
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الأهلي يخوض مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة لمصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وحصل الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو على راحة، من المران الذي أقيم بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل السفر إلى مصر. وعقد المدرب السويسري، ريني فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة فريق صن داونز.
سيد عبدالحفيظ

عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي: أريد الاطلاع على جواز سفر جاساما

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".
علي معلول

معلول: زوجتي توقعت إحرازي هدفين في صن داونز

عبر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
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