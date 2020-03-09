جريمة

كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
المتهمين
المتهمين
تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثاني أيمن الشحات وعاطف نصر 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد وسامح جرجس، ومصطفي عبد الحميد، ويحيي سعيد وعادل مصطفى، والمشدد 5 سنوات للمتهم السيد ابو الفتوح، ومعاقبة محمود حمدي توفيق بالسجن 10 سنوات إضافة إلى 3 سنوات عن
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وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
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الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

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تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

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الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

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جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
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السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
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بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

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