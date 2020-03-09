كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

المتهمين

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثاني أيمن الشحات وعاطف نصر 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد وسامح جرجس، ومصطفي عبد الحميد، ويحيي سعيد وعادل مصطفى، والمشدد 5 سنوات للمتهم السيد ابو الفتوح، ومعاقبة محمود حمدي توفيق بالسجن 10 سنوات إضافة إلى 3 سنوات عن