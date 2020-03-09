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دل تكنولوجيز تتخذ إجراءات وقائية جديدة بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م
العمل من المنزل
العمل من المنزل
قالت شركة دل تكنولوجيز، إنها في إطار متابعتها الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيداً على حرصها على صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها، تشجع دل تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم. كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.
تروكولر (1)

تروكولر: 90% من سيدات مصريات تلقين معاكسات على الموبايل

نشرت تروكولر مؤخراً أحدث تقاريرها المتكاملة التي ترصد معدلات تكرار ومدى تأثير ظاهرة المعاكسات التليفونية والرسائل القصيرة المزعجة التي تستهدف السيدات في كل من مصر والبرازيل وكولومبيا والهند وكينيا. وقد جاء اختيار هذه الدول الخمس بالتحديد لإجراء هذه الدراسة، بناءً على التقارير والدراسات السابقة، وكذلك الإجابات التي تلقتها الشركة من مجتمع ومشتركي تروكولر، والتي أكد المستخدمين خلالها أنّ ظاهرة المعاكسات التليفونية من المشكلات المستمرة لديهم. هذا ويتضمن التقرير بحثاً كمّياً أجرته شركة إبسوس للأبحاث في كل سوق من الأسواق المحلية سالفة الذكر، بهدف الحصول على الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذه المشكلة عبر المقابلات الشخصية مع عدد من السيدات في تلك الدول، لمنح البيانات التي يتم تجميعها أعلى درجة من المصداقية والواقعية.
فيسبوك

هكذا احتفل فيسبوك بالسيدات اللاتي يخدمن المجتمع

مع بداية عقد جديد تواصل المرأة دورها الفعال في إقامة المجتمعات البناءة وقيادة التغيير المجتمعي حول العالم. واحتفالاً بيوم المرأة العالمي لعام 2020، يسلط فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام فيسبوك، ليؤكدن بذلك أن إحداث التغيير ممكن، وأن المرأة ستظل هي رائدة الحركة الإنسانية التي تجعل العالم مكاناً أفضل. ومن أبرز المبادرات الرائعة التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط كانت مبادرة منال رستم باسم بإنشاء مجتمع مغلق للسيدات فقط على فيسبوك باسم Surviving Hijab، والذي يضم الآن 750,000 عضوة.
تويتر

تويتر تصدر خصائص جديدة لوقف الشائعات حول فيروس كورونا

في إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19"، أعلنت شركة تويتر عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على تويتر في العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة. يأتي ذلك ضمن حرص تويتر على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة.
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