دل تكنولوجيز تتخذ إجراءات وقائية جديدة بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

العمل من المنزل

قالت شركة دل تكنولوجيز، إنها في إطار متابعتها الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيداً على حرصها على صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها، تشجع دل تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم. كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.